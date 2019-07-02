На широкую ногу: "Тоттенхэм" оформил второй трансфер за сутки – куда круче первого!

Финалисты Лиги чемпионов за 62 миллиона евро прикупили полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле

Танги Ндомбеле. Фото: Getty Images

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле стал игроком финалиста последней Лиги чемпионов "Тоттенхэма". Сумма трансфера составила 62 миллиона евро. Еще 10 миллионов "Лион" может получить в виде бонусов. Контракт с 22-летним французом, на счету которого в прошлом сезоне - 34 матча, один гол и 7 голевых передач, рассчитан на 5 лет.

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Интересно, что это уже второй трансфер "шпор" за день: ранее "Тоттенхэм" оформил первый переход за 517 дней. Лондонцы объявили о подписании контракта с полузащитником Джеком Кларком, купленным у "Лидса" за 10 миллионов фунтов. Контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2023 года. Однако ближайший сезон он проведет в своей бывшей команде – на правах аренды.

Обзор финального матча ЛЧ-2019 с участием "Тоттенхэма"

Как сообщалось ранее, лучший футболист мира оставил с носом бывший клуб Андрея Шевченко. Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич отказался перебраться в Италию – несмотря на уговоры своего вдохновителя и земляка Звонимира Бобана, который возглавляет футбольный департамент "россонери".

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