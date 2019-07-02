На широкую ногу: "Тоттенхэм" оформил второй трансфер за сутки – куда круче первого!
Финалисты Лиги чемпионов за 62 миллиона евро прикупили полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле
Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле стал игроком финалиста последней Лиги чемпионов "Тоттенхэма". Сумма трансфера составила 62 миллиона евро. Еще 10 миллионов "Лион" может получить в виде бонусов. Контракт с 22-летним французом, на счету которого в прошлом сезоне - 34 матча, один гол и 7 голевых передач, рассчитан на 5 лет.
Смотрите, как забивает новичок "Тоттенхэма" Ндомбеле
Интересно, что это уже второй трансфер "шпор" за день: ранее "Тоттенхэм" оформил первый переход за 517 дней. Лондонцы объявили о подписании контракта с полузащитником Джеком Кларком, купленным у "Лидса" за 10 миллионов фунтов. Контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2023 года. Однако ближайший сезон он проведет в своей бывшей команде – на правах аренды.
Обзор финального матча ЛЧ-2019 с участием "Тоттенхэма"
Как сообщалось ранее, лучший футболист мира оставил с носом бывший клуб Андрея Шевченко. Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич отказался перебраться в Италию – несмотря на уговоры своего вдохновителя и земляка Звонимира Бобана, который возглавляет футбольный департамент "россонери".
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