Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому определились участники 1/8 финала Лиги Европы, которые продолжат борьбу за трофей. В этом туре свой поединок проводил Шахтер. На нашем сайте был доступен онлайн матча "Бенфика" – "Шахтер"

Шотландский "Рейнджерс" по сумме двух матчей одолел португальскую "Брагу". Их матч состоялся еще, 26 февраля. Таким образом, "рейнджеры" первыми вышли в следующий раунд. Кроме того, также дальше прошел и донецкий "Шахтер", который в Португалии сыграл вничью с "Бенфикой", но по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала.

Участники 1/8 финала Лиги Европы:

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"Рейнджерс", "Базель", "Истамбул Башакшехир", "Рома", ЛАСК, "Вольфсбург", "Байер", "Вулверхэмптон", "Хетафе", "Шахтер", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Севилья", Копенгаген.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля, в 14:00 по Киеву.

Ранее мы рассказывали, что перед матчем с "Шахтером" тренер "Бенфики" заговорил о смерти. Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который состоится сегодня в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" и "Бенфика" играли между собой неделю назад:

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