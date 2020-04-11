На террасе с видом на Майами: как выглядит новая шикарная квартира Бекхэмов в уникальной высотке

Дэвид и Виктория приобрели квартиру в самом роскошном небоскребе города

Бывший звезда сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм вместе с супругой Викторией приобрели квартиру в самом роскошном небоскребе Майами. Дом спроектировала британо-иракский архитектор Заха Хадид, которая создала и Центр водных видов спорта к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Здание более 200 метров в высоту явно выделяется на фоне остальных домов в округе.

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Квартира обошлась Бекхэмам в 22 миллиона евро. А повод купить ее появился после того, как Дэвид приобрел активы клуба "Интер" Майами. В просторных апартаментах пять спален, просторная веранда для ночного отдыха и бассейн на первом этаже. К слову, база "Интера" всего в 10 минутах от жилища Бэкса, и он часто ездит туда, чтобы поиграть в футбол с сыновьями.





В светлой просторной гостиной находится на террасу с видом на город. Дом расположен близко ко всем основным спортивным объектам, включая баскетбольную арену "Майами Хит", бейсбольный стадион "Мерлинс" и теннисный центр "Крадон Парк".

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Каждая квартира имеет доступ к своеобразному хранилищу. Его можно переделать под себя, или оставить для игр маленьких детей.

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Квартиры продаются с крытой подъездной дорогой, и маркетинговые компании с энтузиазмом обещают высокоскоростные лифты с "умной технологией въезда в пункт назначения". Так что, автомобили вы можете хранить на крыше, что и делает футболист.

Ранее мы писали. что Роналду оказался вторым в эротических фантазиях болельщиков. Обскакавшая его легенда английского футбола и в 44 не сбавляет оборотов.

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