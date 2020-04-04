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"Это просто нужно было сделать": голова звезды "Реала" и "МЮ" стала похожа на "шар для боулинга"

4 апреля, 10:13

Максим Перепелица

Дэвид Бекхэм решил кардинально поменять свой имидж

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм изменил имидж, полностью сбрив волосы на голове. Ранее мы рассказывали, что звезда "Реала" решил "закосить" под тренера после неудачного сезона.

"Это просто нужно было сделать. Спокойной ночи", – подписал 44-летний англичанин снимок с новой прической у себя в Instagram.

Это не первый раз, когда Бекхэм стрижется "под ноль". Такого рода прическу он уже носил в начале 2000-х годов, когда еще выступал за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Дэвид Бекхэм является основателем и владельцем футбольного клуба "Интер Майами". Команда из Флориды начала выступать в американской лиге MLS в 2020 году. Стоит отметить, что сезон MLS приостановлен из-за пандемии на неопределённое время, а практически во всех странах действуют карантинные меры, в том числе – оставаться дома.

Кстати, лидер "Динамо" кардинально изменил имидж. Украинский футболист решил проблему с невозможностью обратиться к парикмахеру.

2 апреля поздно вечером число зараженных новым коронавирусом достигло одного миллиона, количество летальных случаем превысило 51 тысячу.

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Девид Бекхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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