Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

На то он и Кубок! Аутсайдеры из "Астон Виллы" обыграли "Лестер" благодаря голу Трезеге и вышли в финал

29 января, 00:45

Во второй полуфинальной дуэли Кубка лиги в среду сойдутся клубы из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед"

Египтянин Трезеге вывел "Астон Виллу" в финал

Египтянин Трезеге вывел "Астон Виллу" в финал / Фото: Reuters

Настоящий кубковый характер продемонстрировала "Астон Вилла" – команда, борющаяся за выживание в английской Премьер-лиге. Во вторник поздно вечером коллектив из Бирмингема завоевал путевку в финал Кубка лиги, одолев по сумме двух матчей одного из лидеров чемпионата Англии – "Лестер". К слову, читайте, как бывший игрок "Шахтера" подписал контракт с "Манчестер Сити".

Первая встреча между соперниками в начале января завершилась в Лестере неожиданной ничьей – 1:1. Но в повторной встрече "Астон Вилла" удивила третью команду Премьер-лиги еще больше. Уже на 12-й минуте Мэтт Таргетт пробил Каспера Шмейхеля. Однако во втором тайме Килечи Ихеаначо восстановил равновесие, поразив пустой угол ворот, – снова 1:1.

Читайте, как "Кардифф" собирается обвинить "Нант" в убийстве Эмилиано Салы. Аргентинец погиб в авиакатастрофе год назад.

Реклама

Развязка наступила на третьей добавленной минуте, когда египетский форвард Махмуд Хассан Трезеге принес бирмингемцам победу и путевку в финал – 2:1! Интересно, что прозвище Трезеге египтянин получил за схожесть с бывшим игроком сборной Франции Давидом Трезеге.

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

Во втором полуфинале встречаются команды Манчестера – "Сити" и "Юнайтед". Первый матч остался за "горожанами" – 3:1.

Смотрите, как "Лестер" уступал с минимальным счетом "Манчестер Сити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Англии Астон Вилла Лестер Каспер Шмейхель

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...