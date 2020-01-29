На то он и Кубок! Аутсайдеры из "Астон Виллы" обыграли "Лестер" благодаря голу Трезеге и вышли в финал

Во второй полуфинальной дуэли Кубка лиги в среду сойдутся клубы из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед"

Египтянин Трезеге вывел "Астон Виллу" в финал / Фото: Reuters

Настоящий кубковый характер продемонстрировала "Астон Вилла" – команда, борющаяся за выживание в английской Премьер-лиге. Во вторник поздно вечером коллектив из Бирмингема завоевал путевку в финал Кубка лиги, одолев по сумме двух матчей одного из лидеров чемпионата Англии – "Лестер". К слову, читайте, как бывший игрок "Шахтера" подписал контракт с "Манчестер Сити".

Первая встреча между соперниками в начале января завершилась в Лестере неожиданной ничьей – 1:1. Но в повторной встрече "Астон Вилла" удивила третью команду Премьер-лиги еще больше. Уже на 12-й минуте Мэтт Таргетт пробил Каспера Шмейхеля. Однако во втором тайме Килечи Ихеаначо восстановил равновесие, поразив пустой угол ворот, – снова 1:1.

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Развязка наступила на третьей добавленной минуте, когда египетский форвард Махмуд Хассан Трезеге принес бирмингемцам победу и путевку в финал – 2:1! Интересно, что прозвище Трезеге египтянин получил за схожесть с бывшим игроком сборной Франции Давидом Трезеге.

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Во втором полуфинале встречаются команды Манчестера – "Сити" и "Юнайтед". Первый матч остался за "горожанами" – 3:1.

Смотрите, как "Лестер" уступал с минимальным счетом "Манчестер Сити"

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