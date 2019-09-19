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На том же месте: ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьи с Нигерией

19 сентября, 12:21

Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 25-ю строчку в рейтинге ФИФА среди 211 национальных сборных

Лидеры сборной - Марлос и Коноплянка

Лидеры сборной - Марлос и Коноплянка / Фото: Facebook

Последние матчи сборной Украины по футболу, в которых она разгромила на выезде Литву и сыграла дома вничью с Нигерией, никак не сказались на ее положении в рейтинге ФИФА. Согласно обновленной версии рейтинга, опубликованной в четверг, 19 сентября, команда Андрея Шевченко продолжает занимать в нем 25-е место среди 211 сборных.

Рейтинг сборных ФИФА на сентябрь 2019

  • 1. Бельгия – 1752 очка
  • 2. Франция – 1725
  • 3. Бразилия – 1719
  • 4. Англия – 1662
  • 5. Португалия – 1643
  • 6. Уругвай – 1639
  • 7. Испания – 1631
  • 8. Хорватия – 1625
  • 9. Колумбия – 1622
  • 10. Аргентина – 1614
  • 25. УКРАИНА – 1516
  • 35. Сербия – 1476
  • 93. Люксембург – 1255
  • 131. Литва - 1094

Обзор матча Украина – Нигерия (2:2)

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Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Ранее мы сообщали, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия – Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.

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Также сообщалось, что Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины ФИФА

Источник: Сегодня|Спорт

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