На том же месте: ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьи с Нигерией

Лидеры сборной - Марлос и Коноплянка / Фото: Facebook

Последние матчи сборной Украины по футболу, в которых она разгромила на выезде Литву и сыграла дома вничью с Нигерией, никак не сказались на ее положении в рейтинге ФИФА. Согласно обновленной версии рейтинга, опубликованной в четверг, 19 сентября, команда Андрея Шевченко продолжает занимать в нем 25-е место среди 211 сборных.

Рейтинг сборных ФИФА на сентябрь 2019

1. Бельгия – 1752 очка

2. Франция – 1725

3. Бразилия – 1719

4. Англия – 1662

5. Португалия – 1643

6. Уругвай – 1639

7. Испания – 1631

8. Хорватия – 1625

9. Колумбия – 1622

10. Аргентина – 1614

25. УКРАИНА – 1516

35. Сербия – 1476

93. Люксембург – 1255

131. Литва - 1094

Обзор матча Украина – Нигерия (2:2)

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Обзор матча Литва – Украина (0:3)



Ранее мы сообщали, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия – Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.

Также сообщалось, что Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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