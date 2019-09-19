На том же месте: ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьи с Нигерией

Последние матчи сборной Украины по футболу, в которых она разгромила на выезде Литву и сыграла дома вничью с Нигерией, никак не сказались на ее положении в рейтинге ФИФА. Согласно обновленной версии рейтинга, опубликованной в четверг, 19 сентября, команда Андрея Шевченко продолжает занимать в нем 25-е место среди 211 сборных.
Рейтинг сборных ФИФА на сентябрь 2019
- 1. Бельгия – 1752 очка
- 2. Франция – 1725
- 3. Бразилия – 1719
- 4. Англия – 1662
- 5. Португалия – 1643
- 6. Уругвай – 1639
- 7. Испания – 1631
- 8. Хорватия – 1625
- 9. Колумбия – 1622
- 10. Аргентина – 1614
- 25. УКРАИНА – 1516
- 35. Сербия – 1476
- 93. Люксембург – 1255
- 131. Литва - 1094
Обзор матча Украина – Нигерия (2:2)
Обзор матча Литва – Украина (0:3)
Ранее мы сообщали, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия – Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.
Также сообщалось, что Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" подскочила до 30 миллионов евро.
Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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