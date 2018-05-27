На травму Салаха в Киеве обратил внимание президент Египта

В Киеве в финале Лиги чемпионов лучший бомбардир "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Мохамед Салах был заменен на 31-й минуте. Египтянин получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом. В итоге "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3, а участие самого Салаха в чемпионате мира 2018 года оказалось под вопросом. На пресс-конференции сразу после финала ЛЧ главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил журналистам, что травма Салаха является серьезной.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал футболисту скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

"Мои сердечные пожелания египетскому герою Мохамеду Салаху как можно скорее вылечить травму, я надеюсь, что он вернется на стадион очень скоро и останется блестящей египетской звездой", – говорится на официальной страничке египетского президента в Twitter.

Ранее министр спорта Египта на странице в Facebook обещал, что египетский футболист восстановится и сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в России.

Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.