На выход после 41 трофея: "Бавария" прощается с двумя легендами

Летом состав мюнхенского гранда покинут Роббен и Рибери. Босс клуба рассказал, что устроят звездам

Роббен и Рибери. Фото: Getty Images

На выход после 41 трофея: "Бавария" прощается с двумя легендами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b2/a80/5c73b2a8058fa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b2/a80/5c73b2a8058fa.png 2019-02-25T11:18:16+02:00 Футбол Летом состав мюнхенского гранда покинут Роббен и Рибери. Босс клуба рассказал, что устроят звездам

Мюнхенскую "Баварию" покинут полузащитники Арьен Роббен и Франк Рибери, сообщает Sport1. Игроки смогут попрощаться с командой в торжественной обстановке. В честь опытных хавбеков будет организован прощальный матч. При этом велика вероятность, что мероприятие пройдет после завершения их карьеры, поскольку летом у клуба не будет для этого подходящего времени.

Информацию подтвердил президент "Баварии" Ули Хенесс. "Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход" — заявил глава клуба.

Рибери выступает за мюнхенцев с 2007 года, Роббен – с 2009-го. За это время француз стал обладателем 22 трофеев, голландец – 19.

Как сообщалось ранее, "Бавария" оштрафовала Франка Рибери за "порванный презерватив".

Также сообщалось, что Рибери заказал "золотой стейк" за 1200 евро и нарвался на критику фанатов.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" на выезде сыграла вничью (0:0) с "Ливерпулем". При этом фаны мюнхенского клуба устроили акцию протеста против высоких цен на билеты.

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