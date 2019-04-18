На выход – после чемпионства: стало известно, когда "Ювентус" может уволить Аллегри

Нынешнему коучу туринцев уже готовят замену в лице бывшего тренера "Челси" Антонио Конте

Массимилиано Аллегри. Фото: AFP

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри проведет встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, встреча состоится, когда туринцы окончательно обеспечат себе чемпионство Италии. Утверждается, что стороны обсудят трансферную политику и дальнейшее сотрудничество в целом. При этом Аллегри может быть предложен контракт до 2021-го или 2022-го года. Тем не менее, не исключено, что стороны могут решить прекратить сотрудничество по итогам встречи, и тогда "Ювентус" ждет приход нового тренера.

Напомним, в 1/4 Лиги чемпионов "Ювентус" сенсационно проиграл дома "Аяксу". Хотя, когда в середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счет, казалось, для "Юве" зажегся зеленый свет на пути в полуфинал.

Как стало известно, Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

По слухам, новым тренером "Ювентуса" может стать Антонио Конте, который с лета находится без работы после увольнения из "Челси". Предварительные переговоры между "Юве" и Конте по этому поводу уже состоялись.

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