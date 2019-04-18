Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

На выход – после чемпионства: стало известно, когда "Ювентус" может уволить Аллегри

Сегодня, 13:14

Нынешнему коучу туринцев уже готовят замену в лице бывшего тренера "Челси" Антонио Конте

Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри. Фото: AFP

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри проведет встречу с президентом клуба Андреа Аньелли, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, встреча состоится, когда туринцы окончательно обеспечат себе чемпионство Италии. Утверждается, что стороны обсудят трансферную политику и дальнейшее сотрудничество в целом. При этом Аллегри может быть предложен контракт до 2021-го или 2022-го года. Тем не менее, не исключено, что стороны могут решить прекратить сотрудничество по итогам встречи, и тогда "Ювентус" ждет приход нового тренера. 

Напомним, в 1/4 Лиги чемпионов "Ювентус" сенсационно проиграл дома "Аяксу". Хотя, когда в середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счет, казалось, для "Юве" зажегся зеленый свет на пути в полуфинал.

Как стало известно, Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

По слухам, новым тренером "Ювентуса" может стать Антонио Конте, который с лета находится без работы после увольнения из "Челси". Предварительные переговоры между "Юве" и Конте по этому поводу уже состоялись.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри

Вы сейчас просматриваете новость " На выход – после чемпионства: стало известно, когда "Ювентус" может уволить Аллегри". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шок для Роналду: обзор матча "Ювентус" – "Аякс"

Вчера, 09:01

Голландцы побеждают на выезде и выходят в полуфинал Лиги чемпионов

"Я не волшебник": стало известно, что сказал Роналду маме после вылета из Лиги чемпионов

Вчера, 17:39

"Ювентус" проиграл дома "Аяксу" и не смог выйти в полуфинал турнира

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Уничтожение позиции боевиков в районе Ясиноватой попало на видео

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

В Украине готовят "Кровную месть"

Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Янукович планирует вернуться в Украину

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Самые актуальные платья сезона весна-лето 2019

Самые актуальные образы для городских модниц

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

Вчера, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вчера, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" – 1:2: три гола и четыре VAR

16 апреля, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

16 апреля, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

16 апреля, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой