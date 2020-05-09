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На знаменитого футболиста "Динамо" завели уголовное дело за угрозу убить жену и ее мать

9 мая, 14:31

Александр Трикиша

Огнен Вукоевич явился домой пьяным и угрожал собственной семье

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич, занимающий нынче пост тренера сборной Хорватии U-20, был задержан полицией в Загребе после угроз насилия в адрес собственной семье, сообщает издание jutarnji.hr. По информации источника, Вукоевич явился домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать.

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Полиция также провела обыск в доме бывшего футболиста, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие.

"Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем спекулировать, является ли это административным или уголовным преступлением", – заявили в загребской полиции.

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После расследования полиция возбудила против Вукоевича уголовное дело. После допроса прокуратура решит, стоит ли просить суд назначить ему предварительное заключение.

Огнен Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год. В составе киевлян хорват по разу выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также дважды становился обладателем Суперкубка страны.

Во время ЧМ-2018 Вукоевич, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии, вместе с другим экс-динамовцем Дамагоем Видой после победы над Россией записал в раздевалке видео, на котором они скандировали "Слава Украине!".

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футбол Динамо Киев Огнен Вукоевич домашнее насилие

Источник: Сегодня|Спорт

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