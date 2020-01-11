Бывший игрок "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии

Огнен Вукоевич / Фото: Twitter

Бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич стал главным тренером сборной Хорватии U-23, сообщает Vecernji.hr. Сборная не сумела квалифицироваться на Олимпиаду-2020 в Токио.

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Команда проведет товарищеские матчи перед Евро-2020, чтобы была возможность посмотреть резерв для главной национальной команды.

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В эту сборную могут быть вызваны три игрока, которые родились раньше, чем 1 января 1997 года. Вукоевич как скаут главной сборной Хорватии будет просматривать игроков для этой команды. Также бывший игрок "Динамо" возглавляет сборную Хорватии U-20.

Хорват провел в киевском клубе 7 лет, сыграв за "бело-синих" 141 матч и забив 10 голов. За сборную Хорватии Вукоевич сыграл 53 поединка.

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