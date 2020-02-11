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"Начинаю новое приключение": легендарный "Император Рима" возвращается в футбол

11 февраля, 18:52

Франческо Тотти занялся скаутской деятельностью

Франческо Тотти

Франческо Тотти / Фото: AFP

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Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти решил заняться скаутской деятельностью. Об этом он сообщил у себя в Twitter. Легенда римского клуба основал два скаутинговых агенства в итальянской столице, которые будут заниматься поиском молодых талантов, представлением их интересов, а также консультированием клубов и игроков.

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"Начинаю новое приключение. Я с гордостью сообщаю, что основал в Риме две консалтинговые компании для клубов и футболистов", – написал бывший игрок у себя в Twitter.

Напомним, Франческо Тотти, по прозвищу "Император Рима", выступал в составе "Ромы" с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул "Рому".

Кстати, бывший тренер "Шахтера" жалуется на судей чемпионата Италии. Паулу Фонсека считает, что рефери чересчур придирчивы к его подопечным в "Роме".

Смотрите, как "Рома" неожиданно проиграла "Сассуоло" в чемпионате Италии:

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Источник: Сегодня|Спорт

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