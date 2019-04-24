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"Надеюсь, это поможет Цыганкову": Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса

Сегодня, 21:52

Комментарий героя матча "Динамо" – "Шахтер", чей сейв спас киевлян от поражения на последних секундах

Денис Бойко
Денис Бойко. Фото: Instagram

По окончании матча с "Шахтером" голкипер "Динамо" Денис Бойко, на последних секундах поединка отбивший пенальти Жуниора Мораеса, прокомментировал этот 11-метровый. А также высказался о той словесной тираде, которую он обрушил после сейва на форварда "Шахтера". Напомним, "Шахтер" за 5 туров до финиша сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо". Если бы не сейв "Бойко", "горняки" могли бы отмечать чемпионство уже сейчас.

- Я предполагал, куда будет бить Мораес, – признался Денис Бойко. -  У нас есть анализ, и с Михайловым, и с тренерским штабом мы постоянно разбираем, готовимся к каждому матчу. Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Выручил. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории.

- Это вульгарные слова?

- Это останется в истории, игра закончилась. К сожалению, результат неудовлетворительный. Будем стараться в следующих матчах добиваться максимума и надеяться на то, что в УПЛ еще есть команды, способные отобрать очки у "Шахтера".

- Что за был конфликт с Мораесом в подтрибунном помещении?

- Не хочу говорить о Мораесе, давайте о "Динамо" поговорим. Смысл говорить о Мораесе? О нем нет смысла разговаривать. Спросите лучше по поводу де Пены, он сегодня дебютировал. Молодец парень, старался, работал, поздравляю его. Вите Цыганкову хочу пожелать выиграть гонку бомбардиров, может, мой отбитый пенальти поможет ему. 

Фото – официальный сайт "Шахтера"

- Цитаишвили как тебе?

- Парень тоже молодец, старается, работает на тренировках. В каждом матче старается доказывать, что хочет играть за "Динамо". Хочу пожелать ему в таком же духе продолжать. Чтобы не было звездной болезни, как часто бывает у молодых футболистов, когда пару хороших матчей провел и взлетел. Думаю, он умный парень, все прекрасно понимает, для него тоже очень важно.

- Братья Кличко после матча заходили к вам в раздевалку?

- Да.

- Говорили, что за вас болели.

- Спасибо им большое, очень приятно. Подошли к каждому, пожали руку. Думаю, многие ребята впервые видят легенд бокса вживую и людей легендарных в принципе. У нас много молодежи, для которой это определенный стимул или толчок. Не каждый день встречаешься с такими, как Кличко.

Как сообщалось ранее, после нулевого классико тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал арбитраж и посетовал на дефицит кадров. "Мы будем бороться до конца! Хотя понятно, что сегодняшняя ничья в пользу "Шахтера", – заявил Хацкевич.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Денис Бойко

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Footballhubua

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