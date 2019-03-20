"Нант" и "Кардифф" начали судиться из-за погибшего в авиакатастрофе футболиста
Французский клуб требует от валлийцев первый транш за трансфер Эмилиано Салы
ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, сообщает L’Equipe. По сведениям издания, Международная федерация футбола подтвердила начало рассмотрения спорного вопроса между клубами. ФИФА обязала "Кардифф" ответить на претензии "Нанта" до 3 апреля.
Напомним, что валлийский клуб должен был перечислить первый транш за трансфер Салы в размере 6 миллионов евро в начале февраля, но до сих пор этого не сделал.
28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.
Позже выяснилось, что пилот разбившегося самолета с футболистом Салой бросил курсы в авиационной школе. Дэвид Ибботсон не имел права перевозить пассажиров на территории ЕС.
Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.
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