Пилот разбившегося самолета с футболистом Салой бросил курсы в авиационной школе
Дэвид Ибботсон не имел права перевозить пассажиров на территории ЕС
Отделение расследования авиационных происшествий опубликовало промежуточные итоги расследования авиакатастрофы, в которой погиб футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала. В отчете говорится, что пилот самолета Piper PA-46 Malibu Дэвид Ибботсон имел частную лицензию на полеты в Великобритании и США – он не имел права осуществлять коммерческие перелеты на территории ЕС.
Более того, с декабря 2012 года по июль 2014-го Ибботсон проходил курсы в авиационной школе в Лутоне для получения коммерческой лицензии, но бросил их, не пройдя теоретическую часть. В 2016-м он намеревался вернуться к обучению, но так этого и не сделал.
28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.
В настоящее время "Нант" готовит жалобу в ФИФА на "Кардифф Сити", который до сих пор не оплатил трансфер Салы. Сам же "Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы. Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы.
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