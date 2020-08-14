Нападающему "Баварии" советуют создать петицию и требовать вручения "Золотого мяча"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, возмутился решением France Football отменить вручение "Золотого мяча" в 2020 году. Фердинанд считает, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заслужил эту награду.

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"На месте Роберта Левандовски я бы создал петицию об отмене решения не вручать "Золотой мяч". Если не считать того года, когда его выиграл Лука Модрич, Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали при вручении награды в течение последних 12 лет, а Левандовски в этом сезоне поднялся на новый уровень. Не могу поверить, что они его отменили. Жестоко — это хорошее слово, чтобы описать это решение. Левандовски заслуживает этой награды за то, что он сделал в этом сезоне, и если он приведет "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, а они все равно решат ему не вручать эту награду, это будет неправильно. Я считаю позором то, что они отменили ее в этом году", – цитирует Фердинанда Goal.

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"Почему они не могут вручить "Золотой мяч" без большой церемонии? Я думаю, это действительно плохо. Если вы разговариваете с Майклом Оуэном и спрашиваете его, какой главный трофей был в его карьере, он мог бы сказать, что это был "Золотой мяч" 2001 года. Быть в этом списке, как лучший игрок в мире — это особенное дело. Это сделало бы Левандовски еще более уникальным, и я не могу поверить, что они отняли у него эту возможность", — заявил защитник.

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