Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Нападающему "Баварии" советуют создать петицию и требовать вручения "Золотого мяча"

14 августа, 10:51

Елена Павлова Елена Павлова

Рио Фердинанд назвал решение France Football позором

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, возмутился решением France Football отменить вручение "Золотого мяча" в 2020 году. Фердинанд считает, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заслужил эту награду.

Реклама

Читайте также: Роберт Левандовски вернулся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов

"На месте Роберта Левандовски я бы создал петицию об отмене решения не вручать "Золотой мяч". Если не считать того года, когда его выиграл Лука Модрич, Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали при вручении награды в течение последних 12 лет, а Левандовски в этом сезоне поднялся на новый уровень. Не могу поверить, что они его отменили. Жестоко — это хорошее слово, чтобы описать это решение. Левандовски заслуживает этой награды за то, что он сделал в этом сезоне, и если он приведет "Баварию" к победе в Лиге чемпионов, а они все равно решат ему не вручать эту награду, это будет неправильно. Я считаю позором то, что они отменили ее в этом году", – цитирует Фердинанда Goal.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"Почему они не могут вручить "Золотой мяч" без большой церемонии? Я думаю, это действительно плохо. Если вы разговариваете с Майклом Оуэном и спрашиваете его, какой главный трофей был в его карьере, он мог бы сказать, что это был "Золотой мяч" 2001 года. Быть в этом списке, как лучший игрок в мире — это особенное дело. Это сделало бы Левандовски еще более уникальным, и я не могу поверить, что они отняли у него эту возможность", — заявил защитник.

Реклама

Смотрите, как Левандовски забивал в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

петиция Бавария Золотой мяч Рио Фердинанд Роберт Левандовски
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Самый скандальный игрок
Самый скандальный игрок "Динамо", оказавшись у Луческу, выступил с обращением к хейтерамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять