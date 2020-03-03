Нападающий "Арсенала" – лучший игрок в истории Премьер-лиги, а за спиной – "дьяволы" Фергюсона

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших игроков в истории английской Премьер-лиги. Первое место несколько неожиданно занял французский нападающий Тьерри Анри, который с 1999-го по 2007 год защищал цвета лондонского "Арсенал" и дважды приводил "Канониров" к победе в чемпионате. Ранее мы писали,что Цыганков и Исмаили попали в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира.
На втором месте расположился бывший форвард "Манчестер Юнайтед", а ныне звезда "Ювентуса", португалец Криштиану Роналду. А замкнул первую тройку бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер. Отметим, что в пятерке еще два футболиста, блиставших в составе "Красных Дьяволов" Алекса Фергюсона – Уэйн Руни и Эрик Кантона.
Топ-20 игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo:
- Тьерри Анри ("Арсенал")
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
- Алан Ширер ("Ньюкасл")
- Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед")
- Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед")
- Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити")
- Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")
- Стивен Джеррард ("Ливерпуль")
- Рой Кин ("Манчестер Юнайтед")
- Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")
- Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед")
- Джон Терри ("Челси", "Астон Вилла")
- Рио Фердинанд ("Манчестер Юнайтед")
- Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
- Мохамед Салах ("Челси", "Ливерпуль")
- Петр Чех ("Челси", "Арсенал")
- Деннис Бергкамп ("Арсенал")
- Венсан Компани ("Манчестер Сити")
- Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити")
Отметим, что АПЛ существует с 1992 года. Ранее мы писали, что Анри рассказал о своей мечте, которую он хочет осуществить, пока еще жив. Что касается тренерской карьеры именитого француза, то он уже успел поработать в сборной Бельгии и "Монако", а сейчас возглавляет "Монреаль Импакт".
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