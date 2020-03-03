Нападающий "Арсенала" – лучший игрок в истории Премьер-лиги, а за спиной – "дьяволы" Фергюсона

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших игроков в истории английской Премьер-лиги. Первое место несколько неожиданно занял французский нападающий Тьерри Анри, который с 1999-го по 2007 год защищал цвета лондонского "Арсенал" и дважды приводил "Канониров" к победе в чемпионате. Ранее мы писали,что Цыганков и Исмаили попали в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

На втором месте расположился бывший форвард "Манчестер Юнайтед", а ныне звезда "Ювентуса", португалец Криштиану Роналду. А замкнул первую тройку бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер. Отметим, что в пятерке еще два футболиста, блиставших в составе "Красных Дьяволов" Алекса Фергюсона – Уэйн Руни и Эрик Кантона.

Реклама

Топ-20 игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo:

Тьерри Анри ("Арсенал") Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") Алан Ширер ("Ньюкасл") Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед") Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед") Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити") Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед") Стивен Джеррард ("Ливерпуль") Рой Кин ("Манчестер Юнайтед") Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити") Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед") Джон Терри ("Челси", "Астон Вилла") Рио Фердинанд ("Манчестер Юнайтед") Эшли Коул ("Арсенал", "Челси") Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") Мохамед Салах ("Челси", "Ливерпуль") Петр Чех ("Челси", "Арсенал") Деннис Бергкамп ("Арсенал") Венсан Компани ("Манчестер Сити") Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити")

Отметим, что АПЛ существует с 1992 года. Ранее мы писали, что Анри рассказал о своей мечте, которую он хочет осуществить, пока еще жив. Что касается тренерской карьеры именитого француза, то он уже успел поработать в сборной Бельгии и "Монако", а сейчас возглавляет "Монреаль Импакт".

Смотрите также, как "Арсенал" уступил в Лиге Европы "Олимпиакосу"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама