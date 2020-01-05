Нападающий "Порт Уэйла" потроллил защиту "Манчестер Сити" и обменялся футболками с Зинченко

Том Поуп забил "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

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В субботу "Манчестер Сити" довольно легко прошел барьер 1/32 финала Кубка Англии. Как мы писали, "МанСити" обыграл "Порту Уэйл", выступающий в четвертом по силе дивизионе, Лиге 2, со счетом 4:1. Украинец Александр Зинченко отыграл в составе победителей весь матч, забив свой первый мяч в сезоне.

После игры форвард гостей Том Поуп предложил поменяться футболками нашему соотечественнику – и тот согласился. Свой выбор 34-летний нападающий объяснил журналистам ВВС следующим образом:

"Решил обменяться футболками с Зинченко, поскольку остальные игроки "Манчестер Сити" меня сильно разочаровали".

Оказалось, история взаимоотношений Поупа с "Манчестер Сити" тянется с прошлого года. Тогда ветеран, известный шутливым нравом, написал в соцсетях после ошибки защитника "горожан" Джона Стоунса в матче сборной Англии против Нидерландов (1:3): "Я бы с удовольствием играл против Стоунза каждую неделю. Я бы забил 40 голов за сезон! Он слабый и податливый". Правда, позже Том в целом отдал должное мастерству Джона.

И вот через полгода жребий свел команды в Кубке Англии, а Поуп забил-таки звездным хозяевам! Правда, Стоунс не находился рядом с форвардом во время гола. После поединка веселый Том продолжил троллить соперника в Twitter: "Я очень ошибался, я был не в себе, когда говорил про 40 голов за сезон. Я бы забил не меньше 50"...

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