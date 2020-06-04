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Нападающий сборной Украины, дисквалифицированный за допинг, ушел в ветеранскую команду

4 июня, 13:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Беседин тренируется вместе с Ващуком, Шевчуком, Мандзюком, Беликом и другими

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин сейчас отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Наказание вступило в силу в декабре прошлого года и действует до 19 декабря 2020-го. Мы писали, что Беседин провалил допинг-тест из-за ошибки врача.

Поскольку дисквалифицированным футболистам запрещено даже тренироваться с профессионалами, Артем нашел выход из ситуации. Чтобы не терять форму, 24-летний игрок подключился к ветеранам отечественного футбола. Беседин занимался даже с ветеранской сборной Украины, за которую играют многие известные личности.

В частности в тренировочном матче принимали участие: Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Анатолий Демьяненко, Алексей Белик, Сергей Шищенко, Николай Ищенко, Андрей Хомин и другие. Беседин привычно играл в нападении и забил парочку мячей. А после игры продолжил занятие индивидуально под присмотром экс-динамовца, а нынче тренера по фитнесу "Колоса" Виталия Мандзюка.

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Читайте также: Михайличенко высказался о дисквалификации Беседина за допинг.

Тренироваться в составе "Динамо" Беседин сможет начать за два месяца до окончания дисквалификации – 19 октября. Смотрите, как Артем сравнял счет в матче Сербия – Украина в отборе на чемпионат Европы

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ветераны футбол матч Сборная Украины тренировки Артем Беседин

Источник: zbirna.com

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