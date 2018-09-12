Нападающий "Шахтера" продолжит карьеру в "Рухе"
Денис Арендарук отдан в аренду до конца сезона
Команда Первой лиги чемпионата Украины "Рух" (Винники) усилился воспитанником донецкого "Шахтера" Денисом Арендаруком. Клуб арендовал нападающего на год. Новичок будет выступать под восьмым номером.
Денис Арендарук выступал за юношеский и молодежный состав "Шахтера". В сезоне 2014/2015 стал чемпионом Украины с "Шахтером" U-19, пришел с ним к финалу Юношеской лиги УЕФА. В конце декабря 2017 года подписал новый 3-летний контракт с донецким клубом. В конце февраля 2018 его арендовал "Мариуполь". Дебютировал в составе этой команды в Премьер-лиге 7 апреля в проигранном (0:1) выездном поединке 26-го тура против полтавской "Ворсклы".
Кстати, Арендарук успешно выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19 – за первую сыграл 32 матча и забил 13 голов, за вторую – 25 поединков, 9 голов.
Напомним. что во вторник Киеве открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов-2000-2018". "Горняки" начнут новый сезон Лиги чемпионов 19 сентября в Харькове. В первом туре группового этапа "Шахтер" встретится с немецким "Хоффенхаймом". Интересно, что за неделю до поединка на поле ОСК "Металлист" завелись кроты, которые изрядно подпортили футбольный газон.
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