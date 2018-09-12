Нападающий "Шахтера" продолжит карьеру в "Рухе"

Команда Первой лиги чемпионата Украины "Рух" (Винники) усилился воспитанником донецкого "Шахтера" Денисом Арендаруком. Клуб арендовал нападающего на год. Новичок будет выступать под восьмым номером.

Денис Арендарук выступал за юношеский и молодежный состав "Шахтера". В сезоне 2014/2015 стал чемпионом Украины с "Шахтером" U-19, пришел с ним к финалу Юношеской лиги УЕФА. В конце декабря 2017 года подписал новый 3-летний контракт с донецким клубом. В конце февраля 2018 его арендовал "Мариуполь". Дебютировал в составе этой команды в Премьер-лиге 7 апреля в проигранном (0:1) выездном поединке 26-го тура против полтавской "Ворсклы".

Кстати, Арендарук успешно выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19 – за первую сыграл 32 матча и забил 13 голов, за вторую – 25 поединков, 9 голов.

Напомним. что во вторник Киеве открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов-2000-2018". "Горняки" начнут новый сезон Лиги чемпионов 19 сентября в Харькове. В первом туре группового этапа "Шахтер" встретится с немецким "Хоффенхаймом". Интересно, что за неделю до поединка на поле ОСК "Металлист" завелись кроты, которые изрядно подпортили футбольный газон.