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"Интер" хочет забрать к себе "вечно молодого" футболиста "Манчестер Юнайтед"

8 января, 11:02

Эшли Янг в скором времени отправится в Италию

Эшли Янг

Эшли Янг / Фото: Reuters

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Итальянский клуб готов предложить Янгу контракт до 2021 года. Главный тренер "Интера" Антонио Конте лично хочет видеть англичанина в своем составе. Контракт футболиста с манкунианцами заканчивается уже летом, и он вправе вступать в переговоры с другими клубами.

Сам 34-летний защитник также готов принять предложение миланской команды. Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана "красных дьяволов" в "Интер". Ранее летом в команду пришли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес на правах годичной аренды.

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Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

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Кстати, "Манчестер Юнайтед" готов избавиться от избалованного футболиста уже летом. Поль Погба в скором времени вернется в "Ювентус".

Также добавим, что неизвестные повредили статую нападающего "Интера" в родном городе футболиста. Вандалы повредили статую нападающего "Интера" и сборной Чили Алексиса Санчеса.

Смотрите Алексис Санчес забивал "Сампдории" в Италии:

Смотрите, как забивал Янг за "МЮ":

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Манчестер Юнайтед Интер Италия Эшли Янг

Источник: Sky Sports

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