"Наполи" – "Милан": когда и где смотреть матч грандов чемпионата Италии

Список трансляций поединка в Неаполе на ТВ и в интернете, а также прогноз эксперта на битву

В воскресенье, 12 июля, в чемпионате Италии по футболу состоится матч грандов Серии А. "Наполи" принимает "Милан". Начало поединка – в 22:45 по киевскому времени. Команды занимают шестую и седьмую строчки в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в Лигу Европы. Противостояние на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе в прямом эфире можно будет посмотреть на ТВ и в интернете.

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"Наполи" – "Милан": прогноз Кирилла Круторогова

"Дженнаро Гаттузо в качестве тренера сыграет со своей бывшей командой, в которой он стал легендой на поле и которую недавно не совсем удачно тренировал. А это уже делает афишу поединка многообещающей. К тому же, "Наполи" и "Милан" – соседи по турнирной таблице. У неаполитанцев 51 очко, у "россонери" 49. До Лиги чемпионов обеим далеко, но очную конкуренцию и борьбу за зону Лиги Европы никто не отменял"

"Милан" после карантина приятно удивляет – шесть матчей, ни одного поражения. Причем, команда Пиоли за этот период обыграла "Ювентус", "Лацио" и "Рому". У "Наполи" дела также складываются неплохо – за исключением поражения от "Аталанты", четыре победы в чемпионате. Им из-за травмы не поможет Фернандо Льоренте, гостям Неаполя – Мусаккио, Лео Дуарте и Кастельехо"

"Думаю, на "Сан-Паоло" стоит ждать эмоций и голов. Голы в обоих таймах, обе команды забьют, тотал "больше 2.5", а еще – "Милан" не должен проиграть", – прогнозирует комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов

Кто покажет матч "Наполи" – "Милан" 12 июля

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В прямой трансляции поединок "Наполи" – "Милан", начиная с 22:45, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть игру можно на сервисе Oll.tv (в подписке).

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Италии "Наполи" обыграл на выезде "Дженоа" 2:1, тогда как "Милан" добыл волевую победу над "Ювентусом" со счетом 4:2.

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