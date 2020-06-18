"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

Сегодня состоялся финал Кубка Италии. На пустом стадионе "Олимпико" в Риме за трофей сражались "Наполи" и "Ювентус". Поединок выдался небогатым на опасные моменты. "Ювентус" больше владел мячом, а "Наполи" острее контратаковали. Но все же забитых мячей команды не забили, поэтому судьбу встречи пришлось определять в серии пенальти. Подробный отчет о матче в нашем онлайне "Наполи" – "Ювентус".

Первые два удара в исполнении игроков "Ювентуса" оказались неудачными, что и предрешило судьбу лотереи. В дальнейшем туринцы поправили свою меткость, но уже было поздно – "Наполи" выиграл серию пенальти – 4:2.

"Наполи" – "Ювентус" – 0:0 (пен 4:2)

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"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй, Кулибали, Фабиан Руис, Демме, Инсинье, Зелиньский, Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67).

"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо, Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Бонуччи (51), Мариу Руй (77).

"Наполи" завоевал Кубок Италии в шестой раз в истории. При этом в предыдущий раз неаполитанцы поднимали трофей над головой в 2014 году. "Ювентус" же проиграл свой шестой финал, но при этом рекордные 13 раз побеждал в Кубке.

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Отметим, что в полуфинальном матче Кубка у "Наполи" появился новый лучший бомбардир в истории. Гол в ворота "Интера" помог Дрису Мертенсу обойти в списке бомбардиров Марека Гамшика и подвинуть на третью строчку Диего Марадону. Бельгийский футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года.

Смотрите, как Дрис Мертенс забивает в текущем сезоне:

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