Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

18 июня, 00:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти

Сегодня состоялся финал Кубка Италии. На пустом стадионе "Олимпико" в Риме за трофей сражались "Наполи" и "Ювентус". Поединок выдался небогатым на опасные моменты. "Ювентус" больше владел мячом, а "Наполи" острее контратаковали. Но все же забитых мячей команды не забили, поэтому судьбу встречи пришлось определять в серии пенальти. Подробный отчет о матче в нашем онлайне "Наполи" – "Ювентус".

Первые два удара в исполнении игроков "Ювентуса" оказались неудачными, что и предрешило судьбу лотереи. В дальнейшем туринцы поправили свою меткость, но уже было поздно – "Наполи" выиграл серию пенальти – 4:2.

"Наполи" – "Ювентус" – 0:0 (пен 4:2)

Реклама

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй, Кулибали, Фабиан Руис, Демме, Инсинье, Зелиньский, Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67).

"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо, Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Бонуччи (51), Мариу Руй (77).

В тренде
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении

"Наполи" завоевал Кубок Италии в шестой раз в истории. При этом в предыдущий раз неаполитанцы поднимали трофей над головой в 2014 году. "Ювентус" же проиграл свой шестой финал, но при этом рекордные 13 раз побеждал в Кубке.

Реклама

Отметим, что в полуфинальном матче Кубка у "Наполи" появился новый лучший бомбардир в истории. Гол в ворота "Интера" помог Дрису Мертенсу обойти в списке бомбардиров Марека Гамшика и подвинуть на третью строчку Диего Марадону. Бельгийский футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года.

Смотрите, как Дрис Мертенс забивает в текущем сезоне:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Наполи Ювентус Турин кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять