"Наполи" сенсационно подарил очко аутсайдеру и отпустил "Ювентус"

Сегодня в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" допустил досадную осечку – не смог обыграть худшую команду сезона "Кьево", которая в турнирной таблице занимает последнее место без единой победы с одним очком. Впрочем, веронцы уже четвертый раз сыграли вничью (и во втором туре кряду), но у них есть штраф в три очка.

И все же неважно – одно очко сейчас у "Кьево" или четыре – в любом случае ничья с "Наполи" считается сенсационным результатом. Неаполитанцы, возможно, держали в уме предстоящий 28 ноября поединок Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой", в котором нужно обязательно побеждать, учитывая плотность в таблице группы ("Наполи" и "Ливерпуль" – по шесть очков, "ПСЖ" – пять, "Црвена Звезда" – четыре), но осечка с "Кьево" увеличила отставание от "Ювентуса" до восьми очков.

К тому же выиграл "Интер", который теперь отстает от "Наполи" всего на одно очко. С какой стороны ни посмотри – ничья с безнадежным аутсайдером Серии A неаполитанцам совершенно некстати. А героем матча у "Кьево" стал 39-летний вратарь Соррентино, по воротам которого было нанесено 20 ударов (8 – в створ).

"Наполи": Карнезис – Малку, Альбиоль, Кулибали, Хюсай (Марио Руй, 74) – Кальехон, Зелинский, Диавара (Аллан, 59), Унас (Милик, 59) – Мертенс, Инсинье.

Напомним, что днем ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил рекорд клуба 50-летней давности, который установил Пьетро Анастази: в матче "Ювентус" – СПАЛ он забил 9-й гол в чемпионате Италии.