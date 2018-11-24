Битва за "зону Лиги чемпионов" и другие матчи 13 тура чемпионата Италии
"Лацио" и "Милан" сыграют в воскресенье в центральном поединке тура в Серии А
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 13 тура Серии А. В воскресенье в центральном поединке в битве за "зону Лиги чемпионов" сойдутся "Лацио" и "Милан", сейчас команды разделяет всего 1 очко.
Чемпионы и лидеры сезона футболисты "Ювентуса" в субботу примут "СПАЛ". А завершится тур в понедельник матчем "Кальяри" – "Торино".
Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Милан" на выезде со счетом 2:0.
Суббота, 24 ноября:
16:00 "Удинезе" – "Рома". ТВ: Футбол 1
19:00 "Ювентус" – "СПАЛ". ТВ: Футбол 1
21:30 "Интер" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 25 ноября:
13:30 "Парма" – "Сассуоло". ТВ: Футбол 2
16:00 "Болонья" – "Фиорентина"
16:00 "Наполи" – "Кьево"
16:00 "Эмполи" – "Аталанта"
19:00 "Лацио" – "Милан". ТВ: oll.tv
21:30 "Дженоа" – "Сампдория". ТВ: Футбол 2
Понедельник, 26 ноября:
21:30 "Кальяри" – "Торино". ТВ: Футбол 2
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|12
|11
|1
|0
|26-8
|34
|2
|НАПОЛИ
|12
|9
|1
|2
|26-13
|28
|3
|ИНТЕР
|12
|8
|1
|3
|22-10
|25
|4
|ЛАЦИО
|12
|7
|1
|4
|18-14
|22
|5
|МИЛАН
|12
|6
|3
|3
|21-16
|21
|6
|РОМА
|12
|5
|4
|3
|22-15
|19
|7
|САССУОЛО
|12
|5
|4
|3
|20-17
|19
|8
|АТАЛАНТА
|12
|5
|3
|4
|23-14
|18
|9
|ФИОРЕНТИНА
|12
|4
|5
|3
|18-10
|17
|10
|ТОРИНО
|12
|4
|5
|3
|17-15
|17
|11
|ПАРМА
|12
|5
|2
|5
|12-15
|17
|12
|САМПДОРИЯ
|12
|4
|3
|5
|16-15
|15
|13
|КАЛЬЯРИ
|12
|3
|5
|4
|12-16
|14
|14
|ДЖЕНОА
|12
|4
|2
|6
|17-26
|14
|15
|СПАЛ
|12
|4
|1
|7
|11-19
|13
|16
|БОЛОНЬЯ
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|17
|УДИНЕЗЕ
|12
|2
|3
|7
|11-18
|9
|18
|ЭМПОЛИ
|12
|2
|3
|7
|12-21
|9
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|12
|1
|4
|7
|10-25
|7
|20
|КЬЕВО
|12
|0
|3
|9
|10-30
|3
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