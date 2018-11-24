Битва за "зону Лиги чемпионов" и другие матчи 13 тура чемпионата Италии

"Лацио" и "Милан" сыграют в воскресенье в центральном поединке тура в Серии А

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 13 тура Серии А. В воскресенье в центральном поединке в битве за "зону Лиги чемпионов" сойдутся "Лацио" и "Милан", сейчас команды разделяет всего 1 очко.

Чемпионы и лидеры сезона футболисты "Ювентуса" в субботу примут "СПАЛ". А завершится тур в понедельник матчем "Кальяри" – "Торино".

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Милан" на выезде со счетом 2:0.

Суббота, 24 ноября:

16:00 "Удинезе" – "Рома". ТВ: Футбол 1

19:00 "Ювентус" – "СПАЛ". ТВ: Футбол 1

21:30 "Интер" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 25 ноября:

13:30 "Парма" – "Сассуоло". ТВ: Футбол 2

16:00 "Болонья" – "Фиорентина"

16:00 "Наполи" – "Кьево"

16:00 "Эмполи" – "Аталанта"

19:00 "Лацио" – "Милан". ТВ: oll.tv

21:30 "Дженоа" – "Сампдория". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 26 ноября:

21:30 "Кальяри" – "Торино". ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Италии: