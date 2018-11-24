Битва за "зону Лиги чемпионов" и другие матчи 13 тура чемпионата Италии

Сегодня, 11:32

"Лацио" и "Милан" сыграют в воскресенье в центральном поединке тура в Серии А

&quot;Милан&quot; на выезде сыграет с &quot;Лацио&quot;. Фото instagram.com/acmilan
"Милан" на выезде сыграет с "Лацио". Фото instagram.com/acmilan

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 13 тура Серии А. В воскресенье в центральном поединке в битве за "зону Лиги чемпионов" сойдутся "Лацио" и "Милан", сейчас команды разделяет всего 1 очко.

Чемпионы и лидеры сезона футболисты "Ювентуса" в субботу примут "СПАЛ". А завершится тур в понедельник матчем "Кальяри" – "Торино".

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Милан" на выезде со счетом 2:0.

Суббота, 24 ноября:

16:00 "Удинезе" – "Рома". ТВ: Футбол 1

19:00 "Ювентус" – "СПАЛ". ТВ: Футбол 1

21:30 "Интер" – "Фрозиноне". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 25 ноября:

13:30 "Парма" – "Сассуоло". ТВ: Футбол 2

16:00 "Болонья" – "Фиорентина"

16:00 "Наполи" – "Кьево"

16:00 "Эмполи" – "Аталанта"

19:00 "Лацио" – "Милан". ТВ: oll.tv

21:30 "Дженоа" – "Сампдория". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 26 ноября:

21:30 "Кальяри" – "Торино". ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 12 11 1 0 26-8 34
2  НАПОЛИ 12 9 1 2 26-13 28
3  ИНТЕР 12 8 1 3 22-10 25
4  ЛАЦИО 12 7 1 4 18-14 22
5  МИЛАН 12 6 3 3 21-16 21
6  РОМА 12 5 4 3 22-15 19
7  САССУОЛО 12 5 4 3 20-17 19
8  АТАЛАНТА 12 5 3 4 23-14 18
9  ФИОРЕНТИНА 12 4 5 3 18-10 17
10  ТОРИНО 12 4 5 3 17-15 17
11  ПАРМА 12 5 2 5 12-15 17
12  САМПДОРИЯ 12 4 3 5 16-15 15
13  КАЛЬЯРИ 12 3 5 4 12-16 14
14  ДЖЕНОА 12 4 2 6 17-26 14
15  СПАЛ 12 4 1 7 11-19 13
16  БОЛОНЬЯ 12 2 4 6 11-18 10
17  УДИНЕЗЕ 12 2 3 7 11-18 9
18  ЭМПОЛИ 12 2 3 7 12-21 9
19  ФРОЗИНОНЕ 12 1 4 7 10-25 7
20  КЬЕВО 12 0 3 9 10-30 3

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Сегодня|Спорт

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