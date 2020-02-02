"Нас будут оценивать по трофеям": Гвардиола рассказал, почему его работа с "МанСити" – это неудача

Сколько бы не побеждали "горожане", им говорят: "Но вы же не выиграли Лигу чемпионов"

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Накануне матча с "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о значении победы в Лиге чемпионов для его клуба и его карьеры на туманном Альбионе. Ранее мы писали, что Александр Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити".

"Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоеванным трофеям. Это правда. Все очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: "Но вы же не выиграли Лигу чемпионов". Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача", – признает испанский тренер.

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Однако в остальном Гвардиола более чем доволен своим сотрудничеством с "Манчестер Сити".

"Мне нравится работать с моими футболистами, которые все еще выигрывают много матчей. Победа определенным способом — это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдет", — цитирует 49-летнего испанского специалиста Goal.

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