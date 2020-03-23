Нас ждет футбол Non Stop: после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона

Пока что весь мир переживает и борется с эпидемией коронавируса. Многие мероприятия, в том числе и в спорте, переносят. Так уже отложили на год чемпионат Европы по футболу. Однако спортивные функционеры уже задумываются и о будущем.

В данный момент из-за пандемии коронавируса в Европе приостановлены 54 из 55 национальных чемпионатов по футболу. При этом международные организации, ФИФА и УЕФА, ищут варианты продолжения сезона 2019/2020. Впрочем, пока нет ясности с ситуацией с коронавирусом, все они выглядят просто возможными планами развития событий на бумаге. Один из них вызывает особенный интерес: чиновники подумывают объединить сезоны 2019/20 и 2020/21. На практике это будет означать, что первый из них продолжат, когда появится возможность, а второй начнется сразу за ним – практически в режиме Нон-стоп. О таком предложении сообщило авторитетное испанское издание Marca.

Мы сообщали, что решение о переносе Олимпийских игр примут через четыре недели.

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Впрочем функционеры надеются, что обойдется без такого объединения. Однако пока что поводов для их оптимизма немного.

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