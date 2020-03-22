Стало известно, когда примут решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года

Наконец-то появилась хоть какая-то ясность с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года. Напомним, состояться они должны в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако букмекеры на 90 процентов уверены, что Олимпиаду перенесут, ведь пандемия коронавируса пока что не идет на спад.
Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет примет решение по вопросу проведения Олимпийских игр-2020 в Японии не раньше, чем через четыре недели. Об этом журналист британского канала ITV Стив Скотт сообщил в соцсетях. В частности, 58-летний ведущий написал в Twitter:
"Исполнительный комитет МОК дал себе еще четыре недели на принятие окончательного решения по вопросу Токио-2020. Затем они оценят ситуацию, прежде чем принимать альтернативные планы. Это первый раз, когда они назначили крайний срок для своего решения. Дело движется".
Также в воскресенье начали говорить, что организаторы Олимпиады-2020 обсуждают перенос Игр.
Смотрите, как Япония встречала олимпийский огонь, прилетевший на самолете из Греции
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк