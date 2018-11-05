Наставник "Челси" в дебютном сезоне установил рекорд чемпионата Англии

Лондонский "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" (3:1) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Дублем отметился Альваро Мората, еще один мяч на счету Педро. Команда Маурицио Сарри продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии – восемь побед и три ничьих.

Итальянский специалист, для которого этот сезон дебютный в Англии, повторил рекорд Премьер-лиги по числу матчей без поражений в своем первом сезоне. Рекорд был установлен в 1994 году бывшим тренером "Ноттингем Форест" Фрэнком Кларком. По итогам сезона-1994/95 команда в итоге заняла третье место, отстав от чемпиона "Блэкберн Роверс" на 12 очков.

"Я горжусь, но не этим, а тем, что мне довелось тренировать такую команду. Это рекорд не тренера, а команды.

Мне повезло, поскольку у меня отличный состав, и в последние два месяца нам удается одерживать победы при не самой лучшей организации игры с тактической точки зрения", – прокомментировал свой рекорд Сарри.

Ранее мы сообщали, что впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров. Старт текущего сезона в Англии уже вошел в историю турнира.

Напомним, что накануне встречи с "Шахтером" в лиге чемпионов "Манчестер Сити" без помощи Зинченко отгрузил "Саутгемптону" шесть мячей.