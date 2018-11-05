Наставник "Челси" в дебютном сезоне установил рекорд чемпионата Англии

Сегодня, 10:43

Маурицио Сарри не проигрывает 11 матчей подряд

Маурицио Сарри. Фото AFP
Маурицио Сарри. Фото AFP

Лондонский "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" (3:1) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Дублем отметился Альваро Мората, еще один мяч на счету Педро. Команда Маурицио Сарри продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии – восемь побед и три ничьих.

Итальянский специалист, для которого этот сезон дебютный в Англии, повторил рекорд Премьер-лиги по числу матчей без поражений в своем первом сезоне. Рекорд был установлен в 1994 году бывшим тренером "Ноттингем Форест" Фрэнком Кларком. По итогам сезона-1994/95 команда в итоге заняла третье место, отстав от чемпиона "Блэкберн Роверс" на 12 очков.

"Я горжусь, но не этим, а тем, что мне довелось тренировать такую команду. Это рекорд не тренера, а команды.

Мне повезло, поскольку у меня отличный состав, и в последние два месяца нам удается одерживать победы при не самой лучшей организации игры с тактической точки зрения", – прокомментировал свой рекорд Сарри.

Ранее мы сообщали, что впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров. Старт текущего сезона в Англии уже вошел в историю турнира.

Напомним, что накануне встречи с "Шахтером" в лиге чемпионов "Манчестер Сити" без помощи Зинченко отгрузил "Саутгемптону" шесть мячей.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Маурицио Сарри

Вы сейчас просматриваете новость "Наставник "Челси" в дебютном сезоне установил рекорд чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

Впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров

30 Октября, 10:31

Старт текущего сезона в Англии войдет в историю турнира

Футбол

"Челси" на выезде забил четыре мяча "Бернли". Фото AFP

8 голов в двух матчах: "Челси" громит "Бернли", а "Арсенал" прервал победную серию

28 Октября, 21:59

Видео голов и обзоры матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал"
Загрузка...

Футбол

Антонио Конте. Фото AFP

Антонио Конте разорвал контракт с "Челси" ради "Реала"

26 Октября, 13:44

Хулен Лопетеги может быть уволен после матча с "Барселоной"

Футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Фото AFP

Моуринью пришел в ярость и бросился на тренера соперников в концовке матча

20 Октября, 20:06

Наставник "Манчестер Юнайтед" не стерпел провокацию в исполнении помощника тренера "Челси"

Футбол

Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Фото AFP

"Челси" вырвал ничью в суперматче против "Манчестер Юнайтед"

20 Октября, 17:33

Видео голов и моментов центрального поединка 9 тура английской Премьер-лиги

Футбол

Адриан Муту. Фото Wikipedia

Звездный футболист проиграл суд и вынужден выплатить "Челси" 17 миллионов

2 Октября, 18:31

Лондонский клуб в 2004 году разорвал контракт с Муту из-за наркотиков
Загрузка...