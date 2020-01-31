Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийца

Зидан рассчитывает на Бейла и хочет, чтобы он остался

Гарет Бэйл и Зинедин Зидан / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход нападающего Гарета Бейла в январское трансферное окно.

"Гарет с нами. Я рассчитываю на него. Не вижу возможности его ухода из клуба. Рассчитываю на всех футболистов, которые есть у меня в составе. Это вам нужно спросить у кого-то другого", – отметил Зидан.

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Ранее появилась информация, что "Тоттенхэм" совершил прорыв в сделке по форварду сборной Уэльса и может приобрести его до окончания январского трансферного окна.

Бейл выступал за "Тоттенхэм" до перехода в "Реал". Контракт 30-летнего валлийца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Гарет забил два мяча и отдал две результативные передачи в 12 матчах испанской Примеры.

Ранее мы рассказывали, что на рождественской вечеринке "Реала" Бейлу подарили то, что ранее разозлило руководство клуба. Футболисты подарили друг другу очень креативне подарки.

Смотрите, как Бэйл забивал за сборную Уэльса:

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