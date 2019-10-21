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Наставник "Реала" висит на волоске: француз может повторить судьбу предшественников

21 октября, 09:42

Мадридский клуб готов уволить "Зидана"

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может уйти из команды в случаи неудачных результатов. Ранее мы рассказывали, что наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" может стать последним для Зинедина Зидана на посту наставника клуба.

Последний матч команда Зидана проиграла "Мальорке":

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На "Сантьяго Бернабеу" обеспокоены не столько результатами, сколько игрой "сливочных" в текущем сезоне. В случае поражения французский специалист может быть уволен. Уже сейчас руководство "сливочных" рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри.

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"Реал" замыкает турнирную таблицу группы A Лиги чемпионов. В двух матчах подопечные Зидана набрали лишь одно очко.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зидан хотел бы видеть Погба в составе "Реала". Также добавим, что тренер "Реала" убедил чемпиона мира перейти в мадридский клуб.

Также добавим, что поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Зинедин Зидан

Источник: El Mundo Deportivo

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