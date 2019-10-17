Поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико

Поединок 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" перенесен. Ранее мы рассказывали, что правительство Испании отправляет две сотни спецназовцев в Каталонию.
Отмечается, что испанское Эль-Класико пройдет не в субботу 26 октября, а в среду 18 декабря из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии.
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Такое решение было принято комитетом по проведению соревнований. Время начала встречи будет определено позже.
Напомним, из-за акций протеста "Барселона" уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.
Отметим, что очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к проведению референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
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