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Наставник сборной Люксембурга: "Обидно, что мы пропустили этот гол в конце матча"

Сегодня, 10:52

Люк Хольц похвалил свою команду за матч против Украины и считает, что рокового нарушения в конце матча не было

Люк Хольц. Фото: flf.lu
Люк Хольц. Фото: flf.lu.
Наставник сборной Люксембурга: "Обидно, что мы пропустили этот гол в конце матча" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e8/33e/5c99e833e2e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e8/33e/5c99e833e2e36.jpg Футбол Люк Хольц похвалил свою команду за матч против Украины и считает, что рокового нарушения в конце матча не было

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц подвел итоги домашнего матча квалификации Евро-2020 с Украиной (1:2). Украинцам пришлось отыгрываться по ходу встречи, а победу нашей команде принес автогол Родригеса на 93-й минуте.

"Очень обидно, что мы пропустили этот гол в конце матча. Тем более, что в том эпизоде, в котором арбитр назначил роковой для нас штрафной, игра была в мяч, фола не было.

С другой стороны, сборная Украины в последнее время показывает очень хорошую игру, а если отталкиваться от итогов Лиги наций, то эта команда входит в число 12 сильнейших сборных Европы. Учитывая это, считаю, мы сегодня сыграли очень хорошо и в атаке, и в обороне.

Самое главное, что мы сыграли эффективно. У нас было много шансов забить второй гол. Надо быть более спокойными в завершающей стадии атак. Но если сравнивать с игроками "Динамо" и "Шахтера", выступающих в сборной Украины, которые регулярно принимают участие в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, наши футболисты еще не научились так быстро принимать правильные решения.

Представители нашей национальной команды выступают в первых, вторых и даже четвертых лигах. Но, повторюсь, мне очень понравилось, как сыграла сегодня сборная Люксембурга", - сказал Хольц.

Ранее победу над Люксембургом прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Нам повезло с автоголом, но везение надо было заслужить".

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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