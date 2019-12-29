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Наставник сборной Нидерландов назвал главного фаворита Евро-2020

29 декабря, 15:30

Рональд Куман не считает свою сборную лучшей в этом турнире

Рональд Куман и Андрей Шевченко

Рональд Куман и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о своей команде, а также назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

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"Не думаю, что мы входим в список фаворитов. Сборная Нидерландов развивается с молниеносной скоростью, и я с уверенностью смотрю в будущее. Наш боевой дух на высоте. Мы никого не боимся. Но если выделять одного фаворита, назвал бы сборную Бельгии", – отметил Куман для VTBL.

Куман, Шевченко, Фода – компания из группы С

Куман, Шевченко, Фода – компания из группы С / Фото: UEFA.com

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Нидерландов попала в группу С вместе с национальными командами Украины и Австрии. Также в группе С сыграют победители стыковых матчей пути А и D.

Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Андрея Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала Португалию:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Бельгии сборная Голландии Евро-2020 Рональд Куман

Источник: Сегодня|Спорт

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