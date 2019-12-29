Наставник сборной Нидерландов назвал главного фаворита Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о своей команде, а также назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Читайте также: сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020
"Не думаю, что мы входим в список фаворитов. Сборная Нидерландов развивается с молниеносной скоростью, и я с уверенностью смотрю в будущее. Наш боевой дух на высоте. Мы никого не боимся. Но если выделять одного фаворита, назвал бы сборную Бельгии", – отметил Куман для VTBL.
Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Нидерландов попала в группу С вместе с национальными командами Украины и Австрии. Также в группе С сыграют победители стыковых матчей пути А и D.
Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Андрея Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.
Смотрите как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала Португалию:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк