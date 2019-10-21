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Наставника "Манчестер Сити" хотят выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

21 октября, 17:31

Хосеп Гвардиола может податься в политику

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать кандидатом на пост следующего главы правительства Каталонии. Ранее мы рассказывали, что Гвардиола не прошел мимо предстоящей свадьбы Александра Зинченко.

Сообщается, что партия "Вместе за Каталонию" рассматривает Гвардиолу в качестве будущего лидера партии. Гвардиола не хочет продлевать контракт с "Манчестер Сити" и вскоре вернется в Испанию, где возможно, будет ждать предложения.

"В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола", – сказал каталонский политик Артур Мас.

Напомним, что на выходных "Манчестер Сити" без украинца Зинченко вошел в историю, обыграв "Уотфорд" 8:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в АПЛ, сумевшей забить пять мячей за 18 минут. Кроме того, "МанСити" не хватило всего одного гола для повторения самого крупного счета в чемпионате Англии, который был установлен в 1995 году, когда "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ипсвич Таун" (9:0).

Смотрите, как Зинченко и его девушка "отрывались" в отпуске

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: El Mundo Deportivo

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