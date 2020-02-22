Настоящая легенда: Руни провел 500-й матч в английском футболе и отметил юбилей голом

Знаменитый футболист Уэйн Руни провел 500 матч в чемпионатах Англии. Юбилей припал на поединок Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии), в котором его "Дерби Каунти" принимал "Фулхэм". Руни появился на поле с первых минут, а после перерыва реализовал пенальти. Правда, удержать победу его команда не смогла – 1:1. Ранее мы рассказывали, что Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в Англию. Форвард отличился в матче против "Лутона".

Руни дебютировал в английской Премьер-лиге в августе 2002 года в возрасте 16 лет и 297 дней и является 14-м в списке самых молодых дебютантов АПЛ. В первом же матче он записал на свой счет результативную передачу. А первый гол в высшей лиге Англии забил в девятом матче. На тот момент он был самым юным автором гола в Премьер-лиге (16 лет и 360 дней).

В возрасте 19 лет и 231 день он стал самым юным игроком, кто провел 100 матчей в Премьер-лиге. В 139-м матче Руни оформил первый хет-трик в карьере в матче против "Болтона". В 458-м матче в чемпионатах Англии Уэйн забил свой 183-й и последний гол за "Манчестер Юнайтед", только легендарный Бобби Чарльтон забил больше (199 голов).

Наконец, в 476-м матче в Премьер-лиге Руни забил свой последний гол в турнире. Только Алан Ширер (260) наколотил в чемпионате Англии больше голов, чем "Шрек" (208).

Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В следующем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее Руни не сильно прятался от камер.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге Реклама

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