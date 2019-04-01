Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Натурализация по-китайски: футболистов обязали знать историю компартии

Сегодня, 16:41

Иностранных игроков, желающих получить паспорт Поднебесной, проверят на политическую подкованность

Норвежский китаец Йон Хоу Сетер
Норвежский китаец Йон Хоу Сетер. Фото: Getty Images
Натурализация по-китайски: футболистов обязали знать историю компартии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/214/37d/5ca21437d266f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/214/37d/5ca21437d266f.png Футбол Иностранных игроков, желающих получить паспорт Поднебесной, проверят на политическую подкованность

Китайская футбольная ассоциация ужесточила правила по натурализации игроков, даже если они имеют китайское происхождение. Это произошло после натурализации норвежского полузащитника Йон Хоу Сетера из клуба "Бэйцзин Гоань", чья мама – китаянка.

Как сообщает South China Morning Post, теперь футболистам, которые желают получить китайское гражданство, нужно проходить патриотические образовательные курсы - в частности, они должны изучать историю Коммунистической партии Китая и нынешнюю геополитическую ситуацию в мире. Кроме того, футболисты должны будут изучать культуру Китая, историю флага и национального герба, а также знать слова гимна и петь его.

Кроме того, китайские клубы обязали сообщать об успехах игроков, желающих принять китайское гражданство, в футбольную ассоциацию страны.

Как сообщалось ранее, Россия забила украинцу, защищающему ворота сборной Казахстана, четыре сухих мяча в отборе Евро-2020.

Также сообщалось, что форвард сборной Украины Жуниор Мораес высказался о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сборная Китая

Вы сейчас просматриваете новость " Натурализация по-китайски: футболистов обязали знать историю компартии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФФУ: УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в сборную Украины

28 марта, 10:38

В Федерации просят болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА

Итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая

15 марта, 21:55

Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

В Бердичеве овчарка принесла домой 7 тысяч долларов

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

А.Тихонов: Надо было давно Губерниеву поговорить с Фуркадом

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?
Загрузка...

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

Сегодня, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

Вчера, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

30 марта, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

30 марта, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы