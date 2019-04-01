Натурализация по-китайски: футболистов обязали знать историю компартии

Иностранных игроков, желающих получить паспорт Поднебесной, проверят на политическую подкованность

Норвежский китаец Йон Хоу Сетер. Фото: Getty Images

Натурализация по-китайски: футболистов обязали знать историю компартии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/214/37d/5ca21437d266f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/214/37d/5ca21437d266f.png 2019-04-01T16:41:43+03:00 Футбол Иностранных игроков, желающих получить паспорт Поднебесной, проверят на политическую подкованность

Китайская футбольная ассоциация ужесточила правила по натурализации игроков, даже если они имеют китайское происхождение. Это произошло после натурализации норвежского полузащитника Йон Хоу Сетера из клуба "Бэйцзин Гоань", чья мама – китаянка.

Как сообщает South China Morning Post, теперь футболистам, которые желают получить китайское гражданство, нужно проходить патриотические образовательные курсы - в частности, они должны изучать историю Коммунистической партии Китая и нынешнюю геополитическую ситуацию в мире. Кроме того, футболисты должны будут изучать культуру Китая, историю флага и национального герба, а также знать слова гимна и петь его.

Кроме того, китайские клубы обязали сообщать об успехах игроков, желающих принять китайское гражданство, в футбольную ассоциацию страны.

Как сообщалось ранее, Россия забила украинцу, защищающему ворота сборной Казахстана, четыре сухих мяча в отборе Евро-2020.

Также сообщалось, что форвард сборной Украины Жуниор Мораес высказался о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину".

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