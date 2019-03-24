Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов. Фото: AFP

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7a8/a56/5c97a8a56ea79.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7a8/a56/5c97a8a56ea79.png 2019-03-24T18:02:00+02:00 Футбол Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

В Астане завершился матч отбора Евро-2020 между Казахстаном и Россией. Сборная Казахстана, ранее сенсационно разгромившая Шотландию (3:0), в этот раз была разгромлена сама со счетом 0:4.

За Россию, перед этим проигравшую Бельгии, в матче с Казахстаном забивали Черышев (19, 45), Дзюба (52). Еще один мяч игрок хозяев Бейсебеков отправил в свои ворота на 62-й минуте.

Отметим, что Дзюба забил впервые за 16 матчей. Его безголевая серия продлилась 1308 минут. Тогда как Черышев отличился в третьем подряд матче за сборную России. У него 9 голов в последних 10 официальных играх.

Напомним, что ворота сборной Казахстана с прошлого года защищает 31-летний уроженец Киева Дмитрий Непогодов. На юношеском уровне он выступал за киевское "Динамо", затем в его карьере были французский "Марсель", донецкий "Металлург", "Ворскла". А после перехода в казахстанский "Тобол" он согласился на предложение местной федерации футбола защищать цвета сборной Казахстана.

В игре с Россией Непогодов совершил немало сейвов, которые спасли Казахстан от еще большего разгрома.

Все голы в матче Казахстан – Россия (0:4)

Как сообщалось ранее, 15 последних голов сборной Италии забили 15 разных игроков.

Также сообщалось, что Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга.

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