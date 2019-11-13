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Наживался на Месси и Неймаре: босс-взяточник до конца жизни изгнан из футбола

13 ноября, 12:24

Помимо пожизненной дисквалификации, Мануэль Бурга схлопотал еще и штраф в размере миллион евро

Мануэль Бурга

Мануэль Бурга / Фото: Getty Images

ФИФА пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности экс-главу федерации футбола Перу Мануэля Бургу, который с 2013 по 2015 годы был директором Южно-американской футбольной ассоциации (КОНМЕБОЛ).

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В ФИФА отрапортовали, что обнаружили доказательства того, что Бурга получил или должен был получить взятку в размере шести миллионов евро, связанную с коммерческими правами Кубка Либертадорес, а также Кубка Америки, бессменными звездами которого последних лет являются бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси.

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Кроме того, ФИФА оштрафовала Мануэля Бургу на миллион евро.

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Что интересно, Бурга был признан невиновным по делу о вымогательстве в декабре 2017-го года, когда за это были осуждены бразилец Хосе Мария Марин и перуанец Хуан Анхель Напоут.

Отметим, что ранее были обнародованы подробности того, как Россия покупала чемпионат мира. Взятка в три миллиона евро для Беккенбауэра, связи Абрамовича – и это еще не все детали коррупционных схем, как оказалось, имевших место при определении страны-хозяйки мундиаля-2018.

Вся правда о махинациях в ФИФА

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взятка ФИФА КОНМЕБОЛ коррупционеры Мануэль Бурга

Источник: Сегодня|Спорт

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