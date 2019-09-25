Фальсификация ради Месси: ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Лионеля – детали скандала

Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос в пользу аргентинского форварда "Барселоны"

Босс ФИФА Инфантино и Месси / Фото: AFP

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Признание Лионеля Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА могло быть сфальсифицированным. С обвинениями в подтасовке голосов выступил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, заявивший, что вообще не принимал участия в голосовании, хотя в официальных результатах указано, что он отдал первое место Месси.

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Согласно официальному сайту ФИФА, лучшим игроком планеты в 2019 году Хуан Баррера назвал Лионеля Месси, на второе место он поставил Садио Мане, а на третье – Криштиану Роналду. Однако сегодня футболист из Никарагуа выступил с заявлением, что все это – липа.

"Не голосовал за награды FIFA Awards. Вся информация о результатах моего голосования является ложной, спасибо", — написал Баррера у себя в Twitter.

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Напомним, Месси выиграл голосование за звание лучшего игрока мира 2019 года, в котором принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

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