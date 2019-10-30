Как Россия покупала чемпионат мира: обнародованы шокирующие подробности

Взятка в три миллиона евро для Беккенбауэра, связи Абрамовича - и это еще не все детали коррупционных схем

Российский ЧМ обрастает скандалами / Фото: Facebook

Оргкомитет "Россия-2018" при выборе страны-хозяйки футбольного чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror. Раскрыта схема махинаций, в результате которой проведение последнего Мундиаля было доверено России.

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Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, согласно которым заместитель гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александр Джорджадзе в марте 2010 года якобы направил троим адресатам – Капкову, Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику – письмо с темой "досье на чиновников ФИФА".

Вся правда о махинациях в ФИФА

The Insider, со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror, утверждает, что получил оригинал прикрепленного файла. По данным источника, в документе "исполком-ФИФА_Шувалову.doc" содержалось досье на каждого члена исполкома ФИФА. Там же объяснялось, какими методами можно добиться их расположения при выборах страны-хозяйки чемпионата мира.

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Франц Беккенбауэр / Фото: Instagram

В частности, в опубликованных документах отмечается, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника. В другом документе была указана сумма в размере 3 миллионов евро плюс еще 1,5 млн в случае победы.

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На Мишеля Платини можно оказать "воздействие через крупных коммерческих партнеров УЕФА".

Согласно досье, киприот Мариос Лефкаритис "склонен согласиться отдать свой голос за 1-1,5 млн евро", Ворави Макуди из Таиланда также готов согласиться на финансовое вознаграждение, а среди вариантов воздействия на британца Джеффа Томпсона отмечаются "ценные подарки жене".

Помимо этого, предлагалось договориться о финансовом вознаграждении с представителями Океании (Рейнальдом Темари) и Африки (Иссой Хаяту, Амосом Адаму, Жаком Анума).

На Чака Блейзера из США можно было выйти через его возможное знакомство с Романом Абрамовичем, говорится в опубликованном материале.

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В другом документе из переписки отмечается, что России для победы на выборах страны-хозяйки ЧМ "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами".

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