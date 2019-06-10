Назревает скандал: капитану сборной Турции вместо микрофона подсунули щетку

Турки обещали отомстить за неуважение на поле и ответили фотожабой на исландский флаг

Скандальный инцидент произошел со сборной Турции в Исландии, куда команда прибыла на матч отборочного турнира Евро-2020 против местной команды. Сперва турок долго досматривали в аэропорту (один из журналистов писал о трех часах досмотра). Но главный скандал произошел во время интервью Эмре Белезоглу. Капитан сборной Турции давал в аэропорту интервью СМИ своей страны, и в это время некий мужчина подошел и протянул щетку для мытья посуды, изображавшую микрофон.

В Турции шутку не оценили, и многие обрушились с резкой критикой в адрес северной страны. В тренды соцсетей вышел хэштег #TurksAreComingForIceland (турки едут в Исландию), под которым многие разместили агрессивные политизированные твиты. Не остались в стороне и представители правительства.

"Неуважение, проявленное к нашей сборной в Исландии неприемлемо, и мы примем необходимые меры. Сборная же даст лучший ответ на поле", – написал в Twitter пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

Кто-то из болельщиков даже сделал коллаж, в котором добавил к флагу Исландии туалетный ершик.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет очередной матч в отборе не Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Люксембурга, которую сине-желтые обыграли в первом матче лишь благодаря автоголу на последних секундах. Онлайн матча Украина – Люксембург есть на нашем сайте.

Как Украина обыгрывала Люксембург на его поле в марте

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