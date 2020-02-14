Назван клуб с наибольшей финансовой мощью в мире: "Барселона" не попала в ТОП-10

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ" / Фото: Reuters

Английская компания Soccerex оценила футбольные клубы на предмет их финансового состояния и составила соответствующий рейтинг. Клубом с наибольшей финансовой мощью признан "ПСЖ", отобравший лидерство у "Манчестер Сити".

В ТОП-10 вошли: 1. "ПСЖ"; 2. "Манчестер Сити"; 3. "Бавария"; 4. "Тоттенхэм"; 5. "Реал"; 6. "Арсенал"; 7. "Челси"; 8. "Ливерпуль"; 9. "Ювентус"; 10. "Боруссия Дортмунд".

Читайте также: на уровне Месси и Роналду – "ПСЖ" готовит космическое предложение для Мбаппе

Реклама

Компания оценивала такие финансовые показатели, как игровые и материальные активы клубов, текущие денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев, размер чистого долга. Исходя из этих данных, для каждого клуба высчитывался специальный коэффициент.

При составлении рейтинга британцы пользовались финансовыми отчетами клубов, а также источниками в УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Ранее мы рассказывали, что Мбаппе страдает от своей популярности: игрок "ПСЖ" пожаловался, что не может нормально "лизнуть мороженное".

Смотрите, как забивает Мбаппе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама