Звезда "ПСЖ" страдает от своей популярности: игрок не может нормально "лизнуть мороженное"

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.

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"Когда выхожу на улицу, образовывается большая толпа болельщиков. Из-за этого теперь не могу пойти даже в супермаркет. Если вдруг забыл купить сыра, то не могу пойти за ним в ближайший магазин. Им приходится закрывать супермаркет, чтобы я просто купил сыра. Если захотелось прогуляться и купить мороженого, то все закончится еще до того, как я лизну его первый раз. Меня окружат 500 человек! Такова жизнь, которой я хотел. Принимаю эту ситуацию. Мне непросто, но это то, чего я хотел" – отметил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее мы рассказывали о крутом "финте", который ввел соперника в ступор – смотрите видео уникального паса от Неймара. Бразилец решил немного удивить нестандартным ходом.

Смотрите, как забивает Мбаппе в матче "Пари Сен-Жермен" – "Сент-Этьен":

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