Назван неожиданный преемник Сачко: "Ворсклу" отдали легенде киевского "Динамо"

Полтавчан возглавил Виталий Косовский, который был звездой команды Валерия Лобановского

По рукам. Виталий Косовский (слева) принял бразды правления. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Назван неожиданный преемник Сачко: "Ворсклу" отдали легенде киевского "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf0/654/5c9cf0654f270.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf0/654/5c9cf0654f270.png 2019-03-28T18:19:00+02:00 Футбол Полтавчан возглавил Виталий Косовский, который был звездой команды Валерия Лобановского

Президент полтавской "Ворсклы" Роман Черняк назвал имя нового главного тренера команды. Им стал наставник молодежной команды полтавчан Виталий Косовский, возглавивший "молодежку" лишь в январе этого года. 45-летний Косовский будет руководить "Ворсклой" пока что в качестве "исполняющего обязанности" до конца сезона. А там будет видно.

Виталий Косовский – легенда киевского "Динамо", в составе которого 6 раз выигрывал чемпионат Украины, четырежды – Кубок страны. При этом был незаменимым футболистом команды Валерия Лобановского, которая в 1999-м едва не дошла до финала Лиги чемпионов.

Напомним, "Ворскла" уволила бывшего милиционера Василия Сачко, после того, как полтавчане не смогли пробиться в топ-шестерку УПЛ.

"Никто не рассчитывал на смену главного тренера. Но случилось то, что случилось, – заявил президент полтавской "Ворсклы" Роман Черняк. – Мы думаем, изменения нужны были команде, но не в это время и не в такой форме. Но очень по-человечески, по-честному расстались с Василием Сачко. Сказали ему, что для него двери нашего клуба всегда открыты. Мы и сейчас предлагали ему остаться в администрации команды. Но человеку нужно время, чтобы все переосмыслить и принять правильное решение. Я безгранично благодарен Сачко за то, что он сделал, отдал 10 лет своей жизни нашей команде. Не при каждом тренере мы завоевывали бронзу чемпионата Украины, выходили в группу Лиги Европы... Очень хороший человек, и специалист высокого уровня. Надеюсь, мы с ним еще поработаем".

Сачко еще вернется в "Ворсклу"

"Что касается Косовского, то надеемся, что его опыт, жизненная мудрость помогут по-новому посмотреть на тренировочный процесс, пересмотреть отношение к футболу и решить те вопросы, которые стоят на сегодняшний день. Надеемся, произойдет перезагрузка команды", – заявил босс ворсклян.

Как сообщалось ранее, "Ворсклу" мог возглавить лучший тренер Премьер-лиги 2017 года.

Также сообщалось, что Сачко попрощался с "Ворсклой" в стиле Шварценеггера.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Назван неожиданный преемник Сачко: "Ворсклу" отдали легенде киевского "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.