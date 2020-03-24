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Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире: наставник обставил победителя Лиги чемпионов

24 марта, 17:22

Максим Перепелица

Диего Симеоне оказался на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров

Издание France Football назвало самых высокооплачиваемых тренеров в мировом футболе. Специалистом с самым большим уровнем дохода является главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. По информации издания, аргентинец заработал 40,5 миллионов евро за год. Вторым стал Антонио Конте, возглавляющий "Интер", заработавший 30 миллионов евро. Тройку лучших замкнул Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити". Доход испанца составил 27,5 миллиона евро.

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Сообщается, что при анализе учитывались зарплаты, бонусы и доходы от имиджевых прав. На данный момент ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за коронавируса.

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ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира:

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  • 1. Диего Симеоне ("Атлетико") — 40,5 миллионов евро
  • 2. Антонио Конте ("Интер") — 30 миллионов
  • 3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 27 миллионов
  • 4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 24 миллиона
  • 5. Жозе Моуриньо ("Тоттенхэм") — 23 миллиона
  • 5. Зинедин Зидан ("Реал") — 23 миллиона
  • 7. Эрнесто Вальверде (без клуба) — 19 миллионов
  • 8. Фабио Каннаваро ("Гуанчжоу Эвергранд") — 18 миллионов
  • 9. Массимилиано Аллегри (без клуба) — 13,5 миллионов
  • 10. Рафаэль Бенитес ("Далянь Ифан") — 13 миллионов

Напомним, недавно "Ливерпуль" дома проиграл "Атлетико", а Льоренте забил два мяча в дополнительное время и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Атлетико" победил "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов в Англии:

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чемпионат Испании Атлетико Мадрид Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Антонио Конте Диего Симеоне

Источник: France Football

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