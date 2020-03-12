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"Ливерпуль" катастрофически проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов, трижды пропустив в овертайме

12 марта, 08:24

Вадим Авдасев

Мадридский клуб дважды победил в плей-офф и вышел в четвертьфинал

Настоящим и непредсказуемым триллером обернулся повторный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Англии. Наш сайт вел онлайн "Ливерпуль" – "Атлетико". В основные 90 минут соперники не вложились, но и до серии пенальти дело не дошло.

После гостевого поражения 0:1 подопечные Юргена Клоппа сразу же принялись расшатывать оборону испанцев. И если в Мадриде они не нанесли ни одного удара в створ ворот "Атлетико", то тут они обеспечили работой словенца Яна Облака на несколько матчей наперед. Правда, кипер гостей держался на "отлично", и если бы не он, "матрасники" вряд ли продержались бы так долго. "Ливерпуль" нанес 14 ударов в створ и еще 15 мимо, всего – 29! Парни Диего Симеоне ответил шестью ударами в "рамку" и четырьмя – в "молоко".

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А счет в конце первого тайма после навеса с правого фланга ударом головой открыл нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум – 1:0. Во втором тайме "Ливерпуль" взял в осаду владения гостей, но те удивительным образом держались после немыслимых ударов едва ли не всех основных сил "красных" и изредка контратаковали. Однажды мяч попал в перекладину после добивания Энди Робертсона. Но все решилось в дополнительное время.

И когда Роберто Фирмино сначала головой направил мяч в штангу, а потом сам же добил в сетку (2:0), казалось, что хозяева своего не упустят. Однако уже на 97-й минуте после подарка испанского вратаря "Ливера" Адриана "Атлетико" один мяч отыграл, а вскоре Маркос Льоренте оформил дубль при попустительстве кипера и обороны "красных". А в конце овертайма Альваро Мората установил окончательный счет в очередной контратаке – 3:2 в пользу подопечных Диего Симеоне, которые выходят в четвертьфинал. "Ливерпуль" сложил полномочия победителя Лиги чемпионов.

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Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико"

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футбол Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид Альваро Мората Джорджиньо Вейналдум

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