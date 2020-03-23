Чтобы не было скучно: футболист мадридского "Атлетико" на карантине подшутил над своей девушкой

Маркос Льоренте заставил красавицу держать на палке под потолком стакан с водой

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены продолжают находить себе разнообразные занятия и делятся ними в соцсетях. Недавно футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина. Кто-то берется серьезные дела, а кто-то развлекается.

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте решил подшутить над своей девушкой в домашних условиях. Сначала 25-летний футболист с помощью стула и длинной палки прислонил к потолку стакан с водой, а затем попросил девушку подержать палку. Сам он спустился со стула и оставил свою красавицу один на один с проблемой. Все смеялись, но как все закончилось, история умалчивает. Думается, парень все-таки помог даме справиться с решением задачи, но написал в соцсетях: "Чтобы весело существовать, вам нужна лишь палка и стакан воды".

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Напомним, недавно "Ливерпуль" дома проиграл "Атлетико", а Льоренте забил два мяча в дополнительное время и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мы сообщали, что знаменитый французский велогонщик Тибо Пино создал Instagram для козы. И выкладывает туда забавные фотографии.

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