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Назван секрет победы "Реала" над "Барселоной": в перерыве хозяев "накачал" Роналду

2 марта, 08:10

После энергетической подпитки от Криштиану "Королевский клуб" забил каталонцам два мяча

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, забивший первый гол в матче 26-го тура испанской Примеры с "Барселоной", объяснил, почему отпраздновал свой гол в стиле экс-форварда "Королевского клуба" Криштиану Роналду. Как оказалось, знаменитый португалец тоже "поучаствовал" в победе своей бывшей команды. Напомним, накануне "Реал" дома обыграл "Барселону" 2:0, вернувшись на первое место в чемпионате Испании.

"Криштиану пришел в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал, как он. Криштиану – победитель на поле и за его пределами", – приводит слова Винисиуса Completesports

Напомним, что именно во втором тайме, после "накачки" от Криштиану Роналду, "Реал" забил оба мяча в ворота "Барселоны" – у хозяев, помимо Винисиуса Жуниора, отличился вышедший на замену Мариано Диас.

Как Роналду смотрел матч "Реал" – "Барселона"

Как Винисиус отмечал гол в стиле Кришти

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Отметим, что после победы над "Барселоной" в активе "Реала" стало 56 очков. "Барселону", опустившуюся на второе место, "Королевский клуб" опережает на один пункт. В следующем туре Примеры "Реал" 8 марта на выезде встретится с "Бетисом". Тогда как "Барселоне" днем ранее предстоит домашняя игра с командой "Реал Сосьедад".

Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

Смотрите, как "Реал" ранее на своем поле проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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