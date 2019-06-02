Назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов
Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро
Победив "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов в Мадриде, "Ливерпуль" установил финансовый рекорд по сумме дохода за участие в турнире. Мерсисайдцы суммарно заработали 113 миллионов евро. Из них за групповую стадию ЛЧ "красные" получили 32,5 миллионов, за раунд плей-офф – 37,5 миллионов, а за победу в финале – 4 миллиона. Кроме того, УЕФА выплатил клубу исторический бонус в размере 23 миллиона, а также "Ливерпуль" ждут призовые за будущее участие в Суперкубке УЕФА – 3,5 миллиона. Кроме того, еще 12,6 миллионов "красные" заработали через маркетинговый пул.
Награждение "Ливерпуля" после выигрыша ЛЧ-2019
До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году. Правда, тогда туринцы оказились лишь финансовыми победителями турнира, в финале которого они были повержены "Реалом" со счетом 1:4.
Как сообщалось ранее, в скандале с пенальти в финале ЛЧ – новый поворот: английский авторитет ответил экс-игроку "Тоттенхэма". По мнению бывшего руководителя судейского корпуса АПЛ, "шпоры" абсолютно по делу получили в свои ворота 11-метровый.
Также сообщалось, что в истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след. Эротическое выбегание Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как пало проклятие Клоппа: обзор победы "Ливерпуля" в финале ЛЧ с "Тоттенхэмом"
Это шестой в истории мерсисайдцев выигрыш самого престижного европейского трофея