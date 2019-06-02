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Назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

2 июня, 11:57

Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро

"Ливерпуль" - победитель ЛЧ-2019
"Ливерпуль" - победитель ЛЧ-2019. Фото: AFP

Победив "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов в Мадриде, "Ливерпуль" установил финансовый рекорд по сумме дохода за участие в турнире. Мерсисайдцы суммарно заработали 113 миллионов евро. Из них за групповую стадию ЛЧ "красные" получили 32,5 миллионов, за раунд плей-офф – 37,5 миллионов, а за победу в финале – 4 миллиона. Кроме того, УЕФА выплатил клубу исторический бонус в размере 23 миллиона, а также "Ливерпуль" ждут призовые за будущее участие в Суперкубке УЕФА – 3,5 миллиона. Кроме того, еще 12,6 миллионов "красные" заработали через маркетинговый пул.

Награждение "Ливерпуля" после выигрыша ЛЧ-2019

До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году. Правда, тогда туринцы оказились лишь финансовыми победителями турнира, в финале которого они были повержены "Реалом" со счетом 1:4.

Как сообщалось ранее, в скандале с пенальти в финале ЛЧ – новый поворот: английский авторитет ответил экс-игроку "Тоттенхэма". По мнению бывшего руководителя судейского корпуса АПЛ, "шпоры" абсолютно по делу получили в свои ворота 11-метровый.

Также сообщалось, что в истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след. Эротическое выбегание Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков.

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Тоттенхэм

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Сегодня|Спорт

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